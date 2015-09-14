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براءة شاب مواطن من تهمة السعي للانضمام إلى داعش

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براءة شاب مواطن من تهمة السعي للانضمام إلى داعش براءة شاب مواطن من تهمة السعي للانضمام إلى داعش

برّأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب الحمادي  .. "س ي م" إماراتي الجنسية / 19 سنة  من تهمة  السعي للانضمام إلى "تنظيم داعش" الإرهابي.

من جهة أخرى قررت المحكمة حجز  قضية المتهم "خ ف ع" خليجي الجنسية بتهمة الإساءة لرموز الدولة وبث الأخبار والشائعات الكاذبة في حديث متلفز من شأنه تعريض موظفي الدولة في الخارج والداخل.. إلى    جلسة / 21 / سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وفي قضية المتهم "م. س. ح" خليجي الجنسية بتهمة الاساءة لرموز الدولة وبث الاخبار والشائعات الكاذبة  قررت المحكمة تأجيل القضية  الى الخامس من اكتوبر المقبل للاستماع إلى مرافعة  دفاع المتهم.

 

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