محمد بن راشد يواصل جولاته على مجالس عزاء الشهداء الأبرار

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " جولاته على مجالس عزاء الشهداء الأبرار الذين لاقوا وجه ربهم الأعلى أثناء أدائهم لواجبهم الوطني والإنساني والقومي في الدفاع عن الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق ضمن قوات التحالف العربي التي تخوض معركة الشرف والعزة والكرامة .

فقد قام سموه عصر اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجالس عزاء كل من الشهيد البطل سلطان صالح علي الشحي في منطقة الرمس والشهيد البطل راشد محمد راشد الخنبولي الشحي في منطقة غيلان والشهيد البطل عبد الله أحمد راشد الشميلي في منطقة شمل والشهيد البطل سالم راشد علي الشحي في منطقة شمل والشهيد البطل سليمان جاسم علي البلوشي في منطقة دهان والشهيد البطل راشد على سعيد الشحي في منطقة خت وجميعهم من رأس الخيمة .

وقد أعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لأسر وذوي الشهداء عن صادق عزائه ومواساته راجيا الله جل شأنه أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنانه - إنا لله وإنا إليه راجعون .