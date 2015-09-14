بدائل الماسكرا للحصول على رموش طويلة

القليلات منا فقط لديهن الرموش السوداء الكثيفة التي يتمناها الجميع، فيما باقي النساء ذوات حظّ أقلّ... ولذلك، كانت الماسكرا واحدة من الأساليب القديمة التي ابتكرت لتساعد النساء في الحصول على رموش كثيفة وطويلة، بالرغم من أنها سريعة الجفاف على العين، فتجعل الرموش ذات مظهر سيّء، مما يُفسد مظهر الوجه بأكمله. كذلك، يؤدي استخدام الماسكرا بكثرة إلى تساقط الرموش وضعفها مع مرور الوقت.

لذا، يجب عليك الحدّ من استخدام الماسكرا والبحث عن بدائل أخرى لتطويل رموشك.

إليك بعض هذه البدائل مع ذكر مميزاتها وسلبياتها:

قد يعجبك: مكياج عيون على طريقة ليلى إسكندر

أولاً: الرموش الاصطناعية: هي وسيلة سهلة وسريعة للحصول على رموش طويلة.

•مميزاتها:

1.يمكنك العثور عليها بسعر منخفض.

2-يمكنك إعادة استخدامها أكثر من مرة.

3-يمكنك التنويع فيها، لأن منها الرموش الكثيفة والخفيفة.

4-سهولة إزالتها في نهاية اليوم على عكس الماسكرا.

•سلبياتها:

1- صعوبة وضعها بمفردك، إذ قد تحتاجين إلى المساعدة، وقد تأخذين الكثير من الوقت. وبالتدريب، يمكنك وضعها بسهولة بمفردك.

2-على الرغم من كونها منخفضة الثمن، فقد تكون مكلفةً، إذا استخدمتها يوميّاً.

ثانياً: ملحقات الرموش: هي خيار جيد على المدى الطويل لتعزيز رموشك من دون مكياج، بالرغم من أنها قد تكون مكلفةً وتتطلب الاستعمال بانتظام.

•مميزاتها:

1.ذات مظهر طبيعي أكثر من الرموش الاصطناعية.

2-لا تتطلب التطبيق اليومي، لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت لوضعها، كما أنها غير مؤلمة على الإطلاق، ويمكن أن تستمرّ لمدة شهر على الأقلّ.

•سلبياتها:

1.أكثر تكلفة من الماسكرا والرموش الصناعية.

2-تحتاجين إلى تطبيقها كلّ شهر أو شهرين على الأقل.

3-يجب الانتباه لها أثناء النوم، وأثناء الاستحمام وغسل الوجه، حتى لا تسقط.

تابعي أيضاً:

أغرب الطرق في استخدامات كريم الشفاه

بالفيديو: مئة حقبة جماليّة في دقيقة واحدة

كيف تفضّلين النجمات، بالمكياج القوي أم الناعم؟

تابعي أيضاً:

أغرب الطرق في استخدامات كريم الشفاه

بالفيديو: مئة حقبة جماليّة في دقيقة واحدة

كيف تفضّلين النجمات، بالمكياج القوي أم الناعم؟