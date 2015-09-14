أحمر شفاه صوفيا لورين من D&G

أكثر من مجرد أحمر شفاه: إنه أحمر شفاه صوفيا لورين رقم 1

إنه لونها الخاص، إنه أشبه بتوقيعها؛ أحمر شفاه صوفيا لورين رقمSophia Loren No 1 هو تكريم من دولتشي آند غابانا للنجمة صوفيا لورين ولجميع السيدات. صوفيا لورين رقم 1 هو الظل الذي اشتهرت باستعماله صوفيا لورين، الممثلة المحبوبة عالمياً والتي تعد رمز للجمال الإيطالي ونمط الحياة الفريد في ها البلد. عندما تبتسم صوفيا، تبتسم إيطاليا بأسرها معها.

والعلاقة ما بين صوفيا لورين وأحمر الشفاه صوفيا لورين رقم 1 هي علاقة رمزية وخالدة، فأحمر الشفاه يمثل الأنوثة في عالم دولتشي آند غابانا للمكياج. إنه يقبع في قلب مجموعة مكياج دولتشي آند غابانا، ويمثل تجسيد المصممين للجمال الذي يتجلى في ابتسامة، نفس الابتسامة المشرقة والساحرة التي جعلت صوفيا لورين الممثلة الإيطالية الأكثر شهرة في العالم.

صوفيا لورين رقم 1 ليس بداية لمجموعة، إنما هو منتج واحد فريد من نوعه، تم تصميمه لشفاه فريدة من نوعها، بحيث أصبح هدفاً لحقبة زمنية بأسرها. أحمر شفاه صوفيا لورين رقم 1 مكرس للنجمة صوفيا ويتزين بتوقيعها أيضاً. وللمرة الأولى في التاريخ، ستشارك النجمة الإيطالية في حملة إعلانية لدار دولتشي آند غابانا.

وقال المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا: «أحمر الشفاه صوفيا لورين رقم 1 هو طريقتنا في شكر

النجمة صوفيا. نحن نشكرها على جمالها، ونشكرها لأنها النجمة المفضلة في العالم، ونشكرها لأنها رمز

الشاشة الكبيرة والجمال الإيطالي. وهي لطالما كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا، ونحن اليوم نحتفي بها من خلال إهدائها أحمر الشفاه الخاص بها .»

أحمر الشفاه

ينضم أحمر الشفاه صوفيا لورين رقم 1 إلى عائلة

دولتشي آند غابانا من منتجات أحمر الشفاه، والتي تتميز

بتركيبتها الكريمية وعطرها الفريد اللذين يميزانها عن

سواها. ويجعله لونه فريداً جداً من نوعه، وهو لون أحمر

كرزي طوره المصممان بالتعاون مع صوفيا لورين. إنه يجسد

أسلوبها ويعبر عنه تماماً، وصمم خصيصاً لتعزيز اللون

الداكن لشفتيها. إنه اللون الأحمر الخاص بها.

العبوة والتغليف

تم اختيار عبوة وغلاف ذهبيين لأحمر الشفاه الجديد صوفيا لورين رقم 1، تعكسان الخطوط

الكلاسيكية لمنتجات أحمر الشفاه في مجموعة دولتشي آند غابانا للمكياج، مع إضافة توقيع

صوفيا لورين محفوراً باللون الأسود عليها.