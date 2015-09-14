ميموزا & كارداموم مجموعة عطور جديدة من Jo Malone

بوهيميا جديدة في الانتظار.

رذاذ من نبتة الميموزا الذهبية العسلية

يطفو فوق نفحة تابلية من

حب الهال المطحون تواً. التونكا

الكريمي وخشب الصندل الصقيل

منسوج تحت زهر الهيليوتروب الناعم

ووردة داماسك المقطوفة عند الفجر.

دافئ، أثيري، مذهل.

نفحات التذوق

النفحات العلوية: الهال

النفحات الوسطى: الميموزا

النفحات السفلية: فول التونكا

كبيرة صانعي العطور ماري سالامان

فن مزج وخلط العطور™

ميموزا & كارداموم Mimosa & Cardamom يضفي لمسات من التوابل على إنجلش بير & فريزا English Pear & Freesia، ويضفي على رد روزز Red Roses دفئاً واضحاً.

مجموعة The Mimosa & Cardamom

كولونيا حجم 30 مل سعر البيع المقترح 300 درهم

كولونيا حجم 100 مل سعر البيع المقترح 600 درهم

غسول الجسم واليدين حجم 250 مل سعر البيع المقترح 185 درهم

كريم الجسم حجم 175 مل سعر البيع المقترح 385 درهم

الشمعة المنزلية حجم 200 غ سعر البيع المقترح 300 درهم