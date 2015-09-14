مجموعة Telluride لبشرة جذّابة من بوبي براون

تقدم بوبي هذا الصيف مجموعة The Telluride المستوحاة من أحد أكثر وجهاتها المفضلة. تقع بين الجبال المرتفعة في كولورادو، منطقة تيلوريد شهيرة بجمالها الطبيعي، مما يجعلها مصدراً دائماً للإيحاء بالنسبة إلى بوبي. كل منتج في هذه المجموعة مصمم لمنح التألق المذهل الذي تضفيه شمس الظهيرة في تيلورايد على البشرة. تطرح الألوان المضيئة لـ tawny nude، rose gold و pink bronzy، هذه المجموعة تسهل عملية الحصول على ذلك التألق الطبيعي الملفوح بالشمس. هذا المظهر مثالي للصيف ويتحول بشكل جميل إلى الخريف.

Telluride Eye Palette الجديدة

لوحة ظلال لونية مستوحاة من شروق الشمس تمنح مجموعة من مظاهر العيون الخلابة. تطرح 7 ظلال عيون ترابية في مجموعة متنوعة من الألوان البنية، الوردية الناعمة والموف، هذه اللوحة مثالية لمظهر العيون المحايد – موضة مكياج شهيرة من خريف 2015 في أسبوع موضة نيويورك. تحتوي اللوحة على Dual-Ended Eye Shadow أملس / Eye Liner Brush للتطبيق أثناء التنقل.

الألوان: Cream Eye Shadow, Woodrose Eye Shadow, Velvet Plum Metallic Eye Shadow, Blazing Star Sparkle Eye Shadow, Heather Rose Shimmer Wash Eye Shadow, Antique Rose Eye Shadow, Smokey Brown Eye Shadow.

Pot Rouge للشفاه والخدود

الأكثر مبيعاً لدى بوبي، بلاش كريمي متعدد الوظائف متوفر الآن بلونين لم تتم مشاهدتهما من قبل. Telluride موف دافئ و Maui مرجاني وردي يخلقا تورداً صحياً طبيعياً على البشرة. Pot Rouge يمنح لمسة نهائية ندية جميلة مثالية للصيف.

الألوان: New Telluride, New Maui, Fresh Melon

New الجديد

بوبي تقدم Shimmer Brick بلون Sunset Pink، لون جذاب يمنح البشرة مسحة من الدفء. صبغيات لؤلؤية دقيقة تعكس التألق والنور وتخلق مظهراً ملفوحاً بالشمس.

اللون: Sunset Pink

Lip Trio الجديد

لم يكن الحصول على مظهر الشفاه المثالي سهلاً من قبل. تطرح Sheer Lip Color، Lip Pencil و Lip Gloss بألووان جميلة مختارة يدوياً، بوبي تمنحك مظهر شفاه مصقولة بلا أخطاء.

الألوان:

Twilight Glow Lip Trio: Bobbi Sheer Lip Color، Bobbi Lip Pencil، Twilight Shimmer Lip Gloss

Pink Dusk Lip Trio: Natural Pink Sheer Lip Color, Sandwash Tulle Lip Pencil, Pink Seashell Shimmer Lip Gloss

Sunset Pink Lip Trio: Sunset Pink Sheer Lip Color, Pink Guava Lip Pencil, Sunset Lip Gloss