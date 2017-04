ماء عطر جديد for her l’absolu من نارسيسو رودريغيز

for her l’absolu، ماء عطر مثالي جديد

يجسّد ماء عطر for her l’absolu من نارسيسو رودريغيز جوهر الرقّة وجمالها الأصيل وطبيعتها المتقلّبة في مزيج لا مثيل له. يعيد هذا العطر القوي والغنّي تعريف العطور لتصبح مصدر قوّة لا واعية، قوّة وحده الجمال المطلق قادر على منحها. مرّة أخرى، تقدّم ازدواجيّة نارسيسو رودريغيز الأساسية، لمجموعة العطور الأنثوية، شاعرية سامية في عطر فاخر ينبض قلبه بشذا المسك الذي تشتهر به العلامة.

ماء عطر for her l’absolu عالمي وشخصي في آن. استلهم نارسيسو رودريغيز لابتكاره من تطوّر الأنوثة العصرية وازدواجيتها. كان هدفه إبراز الحدة من دون أن تصبح طاغية. قال المصمّم في هذا السياق: "لطالما جذبتني المرأة التي توحي بالقوّة والشغف وتشعّ رقّة وجمالاً من الداخل".

يحتفي ماء عطر for her l’absolu بقوة المرأة وضعفها بمنطق وجمال في تركيبة آسرة، مؤقّتة وأبديّة في آن.

الصورة الجديدة لكارمن كاس فاتنة وتعكس شاعرية ماء عطر for her l’absolu وقوّته. ترنو كارمن إلى الأعلى برشاقة وعيناها مغمضتان. جاء في معرض حديث نارسيسو رودريغيز: " لطالما كانت كارمن مميّزة بالنسبة إليّ منذ أن شاركت في ابتكار مجموعة العطور الأنثوية الأولى. تتمتّع بجمال نقي وبريء وإنّما شاعري في آن، وليس جمالاً سطحياً فقط فهي تتميز بعمق ونزاهة حقيقيّين."

وبحركة تنضح رقّة فاتنة، تجسّد كارمن كاس الشغف والجاذبية بكلّ دقّة وأناقة مع لمحة من الشاعرية. يضيف نارسيسو رودريغيز: "يوحي ماء عطر for her l’absolu بالخيال الجامح والغموض غير المتوقّع، المتجذّر في الواقع وإنّما يروي قصّة لغز الفتنة."

ماء عطر for her l’absoluبسيط وراقٍ وعميق، وكذلك أنثوي بامتياز في الوقت نفسه. تحوّل خلاصة الياسمين الزهرية المبهجة، قلب العطر المخضّب بالمسك الذي يشتهر به المصمّم، إلى تركيبة عطريّة ساحرة. في حين تضفي نفحات العنبر الرقيقة ولمسات خشب الصندل والباتشولي الخشبيّة، عمقاً غنياً يعانق المتعطّر برفق.

"لا يكفّ مفهوم الأنوثة اليوم عن التغيّر وإنّما يحافظ على البساطة في صلبه. أريدَ لماء عطر for her l’absolu أن يصوّر هذا الجوهر بأقصى درجات الرقّة والشاعرية".

"اخترنا لهذا العطر الجديد اللون الباذنجاني العميق، وهو لون قويّ ذو أهمّية فائقة في مسيرتنا. تعطي القارورة أيضاً انطباعاً بالازدواجيّة والغموض، يمثّل العطر خير تمثيل. إنّها تحفة جميلة لا بدّ من أن تكتشفها وتقع في شباكها، تماماً كالعطر".

نارسيسو رودريغيز

تطلّ القارورة الأنيقة التي تحبس بين حناياها ماء عطر for her l’absolu باللون الباذنجاني العميق، وهو لون جديد يدخل إلى تشكيلة العطور. كان هذا اللون أحد الألوان الأولى التي استخدمتها دار نارسيسو رودريغيز، وبقي فصلاً مهمّاً في قصّتها التي ما زالت سطورها تُكتب على صفحات التاريخ.

استوحيت قوارير عطور نارسيسور رودريغيز الأنثوية في البدء من قوارير النشوق الصينية القديمة، وهي تحف فنّية لا مثيل لها. تتحوّل الأشكال البسيطة بفعل عملية الطلاء من الداخل التي تتميّز بها المجموعة، لتعطي بريقاً مطعّماً بالتوهّج وشفافية تشعّ الآن بغموض أعمق.

ماء عطر for her l’absolu، تلتقي فيه القوّة النقية مع لمحة دهاء لتقديم عطر متكامل يزيد قوّة الجاذبية وغموضَها لغزها.