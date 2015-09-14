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الرصاصي تحتفل بعيد الأضحى من خلال مجموعة العود الجديدة

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الرصاصي تحتفل بعيد الأضحى من خلال مجموعة العود الجديدة الرصاصي تحتفل بعيد الأضحى من خلال مجموعة العود الجديدة

الإثنين 14-09-2015 18:53

بيروت- سيدتي نت

تحتفل الرصاصي للعطور بعيد الأضحى المبارك من خلال تقديم مجموعة العود الجديدة من "بروز" التي طرحت مؤخراً. واستهلمت هذه التشكيلة من الرفاهية الأسطورية التي اشتهر بها دهن العود الخالص، حيث تتألف المجموعة من ثلاثة عناصر تحتفي بالمكونات الفخمة، وتضم "روح الأسام" و"أسرار أندونيسيا" و "عبير ماليزيا" التي تباع بالتجزئة امتداداً لخط عود البروز التي يبلغ سعر الواحدة منها 475 درهماً ، في حين يعتبر الصنفين "جاذبية مسك تبريز" و "لمعة مسك تبريز" تنويع على امتداد خط "عطر البروز" بسعر قدره 425 درهماً ، لتكون هذه الأسماء مجتمعة تعبيرات نادرة وثمينة للعود النقي المخلوطة مع أفضل أنواع المسك لتستحضر رحلات طرق الحرير القديمة والمساجد والحدائق المعطرة والمضاءة بنور شمس مدينة تبريز في بلاد فارس.

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سيدتي