الإعلام السورى: 20 قتيلا فى انفجار سيارة مفخخة شمال شرقى البلاد

نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم امرأة وطفليها، فى مدينة الحسكة ذات الأغلبية الكردية شمال شرقى البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الهجوم وقع اليوم الاثنين فى حى المحطة بالمدينة. وجرح أيضا 40 شخصا على الأقل، فى سياق متصل انفجرت سيارة مفخخة أخرى قبل ساعة من الانفجار فى جزء آخر من المدينة، ولكن لم تتوفر معلومات عن عدد الضحايا هناك.

وأظهر التلفزيون الحكومى السورى لقطات لمبنى من طابقين انهار جراء انفجار شارع المحطة، والذى تسبب أيضا فى حفرة كبيرة فى الشارع. وشوهد رجل يحمل ضحية ويبكي، ويسيطر إلى حد كبير مقاتلون أكراد سوريون على المدينة التى بها جيوب للقوات الحكومية.

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