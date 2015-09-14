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المرور: إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى كان ضروريًا لعدم انزلاق السيارات

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المرور: إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى كان ضروريًا لعدم انزلاق السيارات المرور: إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى كان ضروريًا لعدم انزلاق السيارات
قال اللواء مجدى إسماعيل، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى كان ضروريًا فى الفترة الحالية نتيجة وجود فواصل معدنية واختفاء طبقة الأسفلت بسبب كثرة زيادة أحمال السيارات، موضحًا أن إغلاقه للصيانة وليس لأسباب أمنية وستتم إعادة فتحه بعد انتهاء الأعمال يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الحالى.

وأضاف اللواء إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإغلاق كان حتميًا للوقاية من الحوادث بسبب عدم جاهزية الكوبرى موضحًا أن الكثافات المرورية بالطرق المؤدية له هى ذاتها بعد الإغلاق مؤكدًا إصلاح الفواصل المعدنية فى الفترة من 13 حتى 22 سبتمبر هى فترة مضغوطة وكان يجب إغلاق الكوبرى لمدة شهر كامل لحين انتهاء الصيانة لكن تم الاتفاق مع شركة المقاولون العرب على أن تكون الفترة 10 أيام لإنهاء الإصلاحات بسبب احتفالات الأعياد والمدارس ودخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وأشار اللواء إسماعيل إلى أن هناك متابعة بشكل دورى لكل الطرق المؤدية للكوبرى المغلق وإجراء تحويلات لمنع أى تكدسات مرورية وتخفيف حدة الكثافات وبمجرد انتهاء الأعمال سيتم إعادة فتح الكوبرى لكن بعد التأكد من سلامة سير المركبات فيه منعًا لحدوث كوارث مرورية.

وبدوره أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بالمرور أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل كانت حريصة على تطوير كوبرى الجيزة المعدنى بعد تلاشى وضعف الفواصل المعدنية لذلك تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على وضع مادة الإيبوكسى التى تساعد على زيادة معامل الاحتكاك منعًا لوقوع مرورية.

وأشار مدير التخطيط إلى أن إغلاق الكوبري كان ضروريًا بسبب عدم حدوث أى كوارث خلال فصل الشتاء لأنه حال عدم إجراء إصلاحات كانت ستحدث انزلاقات للسيارات بسبب تلاشى الطبقة الخفيفة من الأسفلت وحرصًا من الإدارة أغلقت الكوبرى واتفقت مع الشركة على الانتهاء من تلك الأعمال فى وقت قياسى مؤكًدا وجود انتشار كبير لرجال المرور بكل الشوارع لسحب الكثافات الناجمة عن الإغلاق.
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