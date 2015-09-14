عبد الجليل مصطفى يقيم دعوى لإلزام "العليا للانتخابات" بإعادة فتح باب الترشح

أقام الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق قائمة صحوة مصر المنسحب من الانتخابات، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح بإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يومًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
واختصمت الدعوى رقم 77413 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
واختصمت الدعوى رقم 77413 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
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