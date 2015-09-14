نجاة 6 أسر من انهيار جزئى لعقار فى الإسماعيلية

شهد عقار سكنى قديم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية انهيارًا جزئيًا وتصدعات بالمبنى ونجا أفراد 6 أسر من الموت بعد إنقاذهم أثناء الانهيار الجزئى للعقار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء حسن الزينى، مدير الحماية المدنية، يفيد بتلقيه بلاغًا بانهيار جزء من عقار قديم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات التدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم إنقاذ أفراد 6 أسر كاملة بعد انهيار جزئى للعقار وانتشار التصدعات بالمبنى.

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات التدخل السريع من إخلاء المبنى بالكامل قبل سقوطه على ساكنيه. دلت المعاينات الأولية للمبنى أن سبب التصدعات والانهيار هو قيام أحد المواطنين بإنشاء برج سكنى بجوار العقار مما أدى إلى انهيار جزئى بالمبنى. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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