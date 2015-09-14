الأمن يشتبه فى شخص بحوزته أدوات كهربائية داخل مجمع محاكم المنيا

ألقت قوات تأمين مجمع المحاكم بالمنيا القبض على كهربائى أثناء دخوله مجمع المحاكم بالمنيا وبحوزته أدوات كهربائية بعد الاشتباه فى حيازته لمتفجرات.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام القوة المسئولة عن تأمين مجمع المحاكم بضبط شخص بحوزته أشياء غريبة.

بانتقال العقيد أحمد نشات مفتش مباحث بندر المنيا والرائد عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، تبين أن الشخص المضبوط يعمل كهربائى والأجسام المضبوطة بحوزته عبارة عن أدوات كهربائية.