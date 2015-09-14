وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب بـ 5 دقائق من كل حصة للأخلاق وحب الوطن

قال السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، إن لـ"المتابع" سلطة وكيل وزارة داخل المدارس لرصد جميع السلبيات والإيجابيات بالمدارس.

وشدد سويلم على الحضور والمتابعة من اليوم الأول للدراسة وطالب بتخصيص 5 دقائق من كل حصة دراسية لمدة 15 يوما عن الأخلاق والأمن الفكرى وحب الوطن والانتماء.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة بـ58 متابع بمديرية التربية والتعليم بـ 8 إدارات تعليمية اليوم بقاعة الفيديو كونفرانس، بحضور أحمد الشريف والسيد محمد حسن من الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأشار سويلم أنه لابد من زيارة كل المدارس، وخاصة الوديان الجبلية وهدد بمحاسبة المقصرين فى المتابعة الدقيقة.

وأضاف السيد محمد حسن متابع من وزارة التعليم، أن متابعة الوزارة لا تنفصل عن المديريات وكلا منهم يكمل الآخر.

وأشار أحمد الشريف متابع آخر من وزارة التعليم أنه لابد التأكد من تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى وخاصة لجنة الحماية المدرسية، مشيرا إلى أن تعديل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى ليكون لهما دور أكثر إيجابيه لا يقل أهمية عن دور مدير المدرسة.