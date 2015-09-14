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محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان منفذا لبيع اللحوم المدعمة

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محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان منفذا لبيع اللحوم المدعمة محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان منفذا لبيع اللحوم المدعمة
تفقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اليوم، أحد منافذ بيع اللحوم المدعمة بجوار مبنى الديوان العام للمحافظة.

وصرح محافظ الفيوم، بأن اللحوم المدعمة تباع بسعر 55 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن المحافظة تتحمل فرق سعر البيع فى إطار خطتها لمحاربة ارتفاع الأسعار بهدف توفير اللحوم الطازجة لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ، أن منافذ بيع اللحوم المدعمة تستقبل أسبوعيًا 80 عجلاً يتم ذبحها تحت إشراف مديريات الطب البيطرى والتموين والزراعة، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة كميات اللحوم وشوادر البيع خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إلى شكاوى بعض المواطنين من عدم وجود نظام وإشراف خلال عملية البيع، مشددًا على أنه لن يتم السماح لأحد بمخالفة القانون.

يذكر أنه تم فتح العديد من المنافذ لبيع اللحوم بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى منفذ بكل مركز من مراكز المحافظة.

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مصر 365