تموين الفيوم: ضبط 16500 علبة زبادى منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق

تمكنت حملة شنتها مديرية تموين الفيوم برئاسة المحاسب أحمد عبد الوهاب مدير عام تموين الفيوم والمهندس مصطفى القيسى نائب وكيل وزارة التموين ومجدى الخشاب رئيس قسم الأسواق بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من منتجات الألبان التابعة لشركة كبرى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

و تمكنت الحملة من ضبط عدد4500علبه زبادى منتهية الصلاحية وعدد 4400علبة زبادى كبير الحجم وعدد 4400 علبة صغيرة الحجم وعدد 2500 علبة زبادى لايت و200 علبه لبن رايب كبير وعدد 210 علبة لبن رايب بالفواكه و عدد 210 علب زبادى لايت وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر محضر رقم 33688 جنح بندر الفيوم ضد هانى ف ر سائق سيارة تابعة لشركة كبرى لتصنيع منتجات الألبان ورقمها "3267 س أ "وكانت السيارة بالطريق الفيوم الدائرى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.