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المصريين الأحرار بالوادى الجديد: مرشحو الحزب تم اختيارهم وفق استطلاع شعبى

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المصريين الأحرار بالوادى الجديد: مرشحو الحزب تم اختيارهم وفق استطلاع شعبى المصريين الأحرار بالوادى الجديد: مرشحو الحزب تم اختيارهم وفق استطلاع شعبى

>قال أسعد سعد صلاح أمين عام حزب المصريين الأحرار بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أمانة الحزب قد اختارت مرشحيها عن دائرتى الخارجة والداخلة وفقا لاستطلاع رأى شعبى تم إعداده مسبقا تحت عنوان "اختر مرشحك"، الذى استهدف جميع الفئات العمرية ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بهدف التعرف على أكثر المرشحين شعبية من بين المطروحين على قائمة اختيارات الحزب، والتى بناء عليها تم اختيار المرشحين النهائيين.

وهم كالتالى، المهندس داود سليمان قنديل أحد كوادر الجهاز التنفيذى بالمحافظة وسكرتير عام مساعد المحافظة سابقا، والمرشح أمل والى أمين مجلس محلى المحافظة والمعروف بمواقفه الحاسمة ضد مخالفات الجهاز التنفيذى قبل الثورة وهو ما جعله يدفع ثمن هذه المواقف وهما ممثلان عن دائرة الخارجة وباريس .

وأضاف، أن مرشحى دائرة الداخلة هما الصحفى تامر عبد القادر وهو وجه جديد وممثل لجيل الشباب وله مواقفه الخدمية على مدار السنوات الماضية، وكذلك الطبيب البيطرى ممدوح توفيق والمعروف بسمعته الطيبة وشعبيته بين أبناء دائرته، مؤكدا على أن أمانة الحزب تعتمد فى المقام الأول على تحقيق طموحات أبناء المحافظة من خلال المبادرات الشعبية والخدمية التى يتبناها الحزب بصفة دورية دون النظر لنتائج الانتخابات وتنفيذا لسياسات الحزب على مستوى الجمهورية بتقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين دون المزايدة أوربط تقديم تلك الخدمات باستقطاب الأعضاء أوالناخبين كمنفعة متبادلة، وهو الأمر المرفوض من أمانة الحزب إيمانا بحق المواطن الواحاتى فى الحصول على خدمات متكاملة دون مقابل .
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مصر 365