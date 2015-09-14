“المصريين الأحرار” يعلن عن برنامجه الانتخابي.. ويؤكد الدفع بـ 227 مرشحًا

أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الفكرة الرئيسية لبرنامج حزب “المصريين الأحرار” تتمثل في هزيمة الفقر، مشددا على أن فكرة الحزب تتمثل في “التحويلات النقدية المشروطة”.

وأوضح المتحدث – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب، الذي عقد الاثنين 14 سبتمبر، بمقر الحزب الرئيسي في الزمالك- أن مصر تخصص سنويا مبالغ ضخمة للدعم يستفيد منها كافة فئات الشعب المصري والأجانب المقيمين في مصر أيضا وخاصة في الدعم المخصص للوقود، مشيرا إلى أن برنامج “المصريين الأحرار” يقوم على ثلاثة محاور، أولاً: توجيه الدعم لمستحقيه عن طريق قاعدة بيانات دقيقة للأسر الأكثر فقرا في مصر، ثانياً: توجيه جزء من الدعم لتطوير المدارس وخاصة الابتدائية لاستيعاب أعداد أكبر من التلاميذ وعمل نظام تعليمي متطور مبني على فكرة وجود أنشطة عملية تعزز مفهوم التعليم للطلبة، وثالثاً: تحويل الدعم غير المباشر الموجه لدعم بعض السلع ومنها المحروقات إلى دعم نقدي يستفيذ منه فقط الأسر الفقيرة.

ويحدد برنامج الحزب شروط استفادة الأسر الفقيرة من برامج الدعم والتي تتمثل في ضرورة انتظام الأطفال في المدارس الابتدائية، والانتظام في برامج الرعاية الصحية المبكرة، مشيرا إلى أن الحزب لديه حصر دقيق بأعداد المستحقين للدعم.

وقال إن هذا المشروع لن يكلف الدولة ميزانية أكبر، وإنما يحقق فائض في الميزانية، لافتا إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً في القضاء على الفقر بكثير من الدول ومنها البرازيل.

وأشار المتحدث إلى أن الحزب لديه من الدراسات ما يمكنه من تنفيذ هذا البرنامج، موضحاً أن تطبيق البرنامج سيبدأ من بمحافظة واحدة ثم يعمم بشكل تدريجي على باقي محافظات الجمهورية.

وحول المشروعات البيئية، قال شهاب وجيه، شدد وجيه على ضرورة أن تتضمن برامج الأحزاب جزء خاص بمحاربة التلوث، مشيرا إلى أن المصريين الأحرار لديه برنامج لمكافحة التلوث.

وحول الموقف النهائي للحزب من قوائم “في حب مصر”، قال المتحدث باسم “المصريين الأحرار” إن هناك 9 مرشحين للحزب في القوائم، مؤكدا أن الحزب لم يحسم حتى الآن موقفه من دعم القوائم من عدمه، وأن القرار الذي سوف يتخذه الحزب سيدعمه جميع الأعضاء.

وحول أعداد المرشحين قال إن الحزب لديه 227 مرشحاً في 163 دائرة انتخابية، مشيرا إلى وجود وجوه جديدة مرشحه باسم الحزب منهم طارق السيد بالإسكندرية وإبراهيم أطاطو في البرلس.

وتابع أن “المصريين الأحرار” تلقى أكثر من 1500 طلب للترشح باسمه في الانتخابات، واختار الحزب منهم 227، مشيراً إلى أن معايير اختيار الحزب لمرشحيه تتمثل في حسن السمعة، الإيمان بمبادئ وأفكار الحزب، وتمتع المرشح بشعبية داخل دائرته.

وأكد أن الحزب ينظر لجميع مرشحيه على قدر واحد من الأهمية.

وأشار المتحدث باسم المصريين الأحرار، إلى عدم ترشح كل من المهندس نجيب ساويرس، الدكتور عصام خليل، الدكتور أسامة الغزالي حرب، الإعلامي نصر القفاص، الدكتور محمود العلايلي، عماد رؤوف، بلال حبش، شهاب وجيه، وأميرة العادلي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن جميع أعضاء مجلس الأمناء لن يخوضوا السباق الانتخابي.

> وحول ما أثير بشأن موقف الحزب من قوائم “في حب مصر”، قال المتحدث باسم المصريين الأحرار، إن الحزب أرسل كشف بأسماء مرشحيه للجنة التنسيقية للقوائم والتي لم تبدي أي ملاحظات على ذلك، ولكن فوجئنا بأن الاسماء التي طرحت بعد ذلك ليست التي رشحها المصريين الأحرار، مشيرا إلى أن قيادات الحزب خاطبت الشباب لتحديد موقف الحزب من القوائم، إلا أن الشباب رفضوا انسحاب الحزب منها.

وقال إن قرار “المصريين الأحرار” هو التركيز على برامجه وتحفيز المصريين على المشاركة في الانتخابات، مطالباً الناخبين بمراجعة برامج الأحزاب جيدا لاختيار المرشح الجيد.

وأكد أن الناخبين وحدهم هم من سيحددون عدد المقاعد التي سيحصل على الحزب في المجلس المقبل.

وحول موقف الحزب من تعديل الدستور، قال المتحدث باسم “المصريين الأحرار” إنه مع انعقاد البرلمان سيناقش الأعضاء مايقرب من 300 قانون، ثم لائحة البرلمان، وتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن تعديل الدستور ليس أولوية اليوم لأن الأجندة التشريعية شديدة الزحام.

وقال إن الحزب في انتظار تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، معربا عن تمنيات الحزب له بتشكيل حكومة قوية.

ولفت المتحدث، إلى موقف “المصريين الأحرار” من التعديل الوزراي، مشيرا إلى أنه كان متوقعاً ومن حق رئيس الجمهورية تعديل الوزارة، معرباً عن تمنياته بأن تتعامل الحكومة الجديدة بشفافية مع جميع القضايا، ومتوقعاً ألا يؤثر تغيير الحكومة على الانتخابات البرلمانية حيث يتولى الملف البرلمان الآن اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد المتحدث دعم “المصريين الأحرار” لعملية “حق الشهيد” ووقوفه بقوة خلف الدولة والقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

وأشار وجيه – خلال المؤتمر الأسبوعي للحزب الذي عقد الاثنين 14 سبتمبر، بمقر الحزب الرئيسي- إلى متابعة الحزب لعملية “حق الشهيد” التي تتم في سيناء، مشيدا بالعملية وأداء القوات المسلحة في الانتقال لمرحلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية من أجل فرض نفوذ الدولة على كافة ربوعها، موجها التحية للشهداء.

ونعى المتحدث باسم الحزب، الضحايا المصريين والمكسيكيين الذين سقطوا بالخطأ أثناء التعامل مع عناصر إرهابية بمنطقة الصحراء الغربية.

واستعرض المتحدث فعاليات الحزب خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى مشاركة أمانة منشأة ناصر فى اجتماع وزارة العشوائيات لتطوير منطقة النرش بمنشأة ناصر، واستقبال أمانة الواسطى بمحافظة بني سويف للحالات المرضية للعلاج بالمجان، وتكريم أمانة عين شمس لذوي الإعاقة، وتنظيم عدد من الدورات بالإسكندرية حول كتابة السير الذاتية ومفهوم التخطيط الاستراتيجي وتكريم المتفوقين بالأقصر، وإقامة أمانة مصر الجديد لندوة حول البرلمان المقبل بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق.

وأشار إلى تلقي صفحة المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، لمشاكل المواطنين وعرضها في محاولة للمساهمة في حلها، حيث عرض وجيه لمشكلة مدرسة “كوم الدربي” الإعدادية بالمنصورة والصادر بشأنها قرار إزالة لم ينفذ وانهار جزء من السور الخاص بها على مدرسة ابتدائية، مما يهدد حياة 1800 طالب وطالبة، معرباً عن تمنياته بحل هذه المشكلة.

وحول التظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية، أشار إلى أن أمانة مصر القديمة استشعرت خوف الأهالي من الدعوة للتظاهر في منطقة الفسطاط وهو ما حذر منه الحزب، مشددا على أن تغيير القوانين يتم عن طريق البرلمان وليس التظاهر.