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فيليبي ميلو: لتوقف بالوتيللي عليك أن تضربه

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فيليبي ميلو: لتوقف بالوتيللي عليك أن تضربه فيليبي ميلو: لتوقف بالوتيللي عليك أن تضربه

رغم أن فيليبي ميلو في مؤتمر تقديمه كلاعب في صفوف إنتر قال إنه تغير وبات أقل عنفا داخل المستطيل الأخضر، لكنه اليوم لا يمانع التصريح بأنك لتوقف ماريو بالوتيللي عليك ضربه.

ميلو انتقل إلى إنتر في الصيف الجاري وساهم في فوز الفريق على ميلان بهدف سجله فريدي جوارين.

وبعد المباراة قال ميلو: "نحن على الطريق الصحيح مع مدير فني من الطراز الرفيع وهو روبرتو مانشيني".

وتابع "في تلك المباريات تلعب بقوة وهذا حقيقي، لكني لا أستحق البطاقة الصفراء التي نلتها. أنا لم أمس بالوتيللي أصلا لكنه حاول استغلال الأمر إلى أقصى درجة".

وأردف "ربما لو ركز أكثر في الملعب لوصل لحقق مراده".

وأكمل "على أي حال، إنه لاعب رائع ولتوقف خطورته أحيانا يكون عليك أن تضربه، وهو ما فعلناه".

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فيديو اليوم السابع