سيتي يؤكد غياب أجويرو عن مباراة يوفنتوس.. وعودة الثنائي الذهبي للفريق

أكد مانشستر سيتي غياب مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن مباراة يوفنتوس في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

المهاجم صاحب الـ27 عاما غاب عن تدريبات سيتي اليوم وأكد بعدها مدرب الفريق مانويل بيللجريني أن النجم الملقب بـ"كون" لن يستطيع اللعب ضد يوفنتوس.

وكان أجويرو قد خرج مستبدلا قبل انقضاء نصف ساعة من المباراة السابقة لسيتي في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بسبب الإصابة.

كذلك تغيب سمير نصري وفرناندينيو عن تدريبات سيتي، لكن بيللجريني يأمل في أن يستطيع الثنائي اللعب يوم الثلاثاء.

كما أكد بيللجريني عودة الثنائي المتميز لسيتي في وسط الملعب ديفيد سيلفا ورحيم ستيرلنج للتدريبات وأنه جاهز للعب أمام يوفنتوس بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن مباراة كريستال بالاس.