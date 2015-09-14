"الأرصاد" تحذر من سيول غدًا على الصعيد وسيناء والبحر الأحمر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء تكون متكاثرة ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وعلى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

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33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، وفىتبلغ العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، فى حين تصل العظمى على43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة.