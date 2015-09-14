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تأجيل محاكمة بديع و92 آخرين فى "أحداث بنى سويف" لـ14 أكتوبر

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تأجيل محاكمة بديع و92 آخرين فى "أحداث بنى سويف" لـ14 أكتوبر تأجيل محاكمة بديع و92 آخرين فى "أحداث بنى سويف" لـ14 أكتوبر
أأجلت محكمة جنايات بنى سويف، منذ قليل، جلسة محاكمة الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف"، واتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس 2013، لجلسة 14 أكتوبر لعدم حضور بعض المتهمين.

عُقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار محمد أحمد عبد المالك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام منير خليل ووائل أحمد عبدالله وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

ويحاكم 93 متهما، و25 محبوسا، و67 غيابيا وشمل قرار الإحالة الذى أصدره المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين من بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.
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مصر 365