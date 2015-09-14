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البيئة: انخفاض الرؤية الأفقية صباح غد بسبب الشبورة المائية

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البيئة: انخفاض الرؤية الأفقية صباح غد بسبب الشبورة المائية البيئة: انخفاض الرؤية الأفقية صباح غد بسبب الشبورة المائية
قالت وزارة البيئة، إن الظروف الجوية اليوم وغدًا تساعد على تشتت الملوثات، مؤكدة أن الرؤية الأفقية ستنخفض غدًا فى الشبورة المائية فى الصباح الباكر.

وأضافت الوزارة أن سرعة الرياح تتراوح من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة مساء الغد بين 2 م/ث – 7 م/ث من الاتجاه الشمالى والشمالى الشرقى حيث تنشط أحيانًا على المناطق المكشوفة، موضحة أن المناطق الأكثر تأثيرًا على هواء القاهرة الكبرى هى محافظة الشرقية ومحافظة القليوبية بالإضافة إلى شمال شرق وشمال محافظة القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تكون تركيزات الملوثات (PM10) فى مستوى المعتدل، مشددة على ضرورة قيام الفروع الإقليمية ولجان التفتيش والمحليات بمراقبة الأنشطة الصناعية والمصادر المحلية والمخلفات البلدية فى محافظة الشرقية ومحافظة القليوبية، بالإضافة إلى شمال شرق وشمال محافظة القاهرة.
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