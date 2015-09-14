بالفيديو - دفاع بانثراكيكوس يفترش الأرض بسبب مهارات عمرو وردة

أسهم عمرو وردة صانع ألعاب فريق بانيتوليكوس اليوناني في هدف فوز فريقه على بانثراكيكوس 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري اليوناني، ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد.

قابل وردة كرة ركنية برأسية جميلة، تصدى لها حارس بانثراكيكوس بصعوبة.

لتسقط الكرة أمام زميله ماركو ماركوفسكي الذي سدد في المرمى الخالي.

وردة قدم أكثر من فاصل مهاري في المباراة، وكان أبرزهم عندما قرر أن يتلاعب بدفاع المنافس كاملا.

فاستلم وردة الكرة في نصف الملعب وحافظ عليها بطريقة رائعة، ليفترش المدافع الذي حاول التدخل عليه أرضا.

ثم انطلق وردة بالكرة، ودار حول عقبيه. ليفترش مدافع آخر الأرض.

لم يتوقف وردة، وقرر إرسال تمريرة إلى زميله خدع بها من حاول التدخل عليه، دون أن يرفع نظره إلى زميله.

واستحق وردة تحية الجماهير ومدربه عند خروجه من الملعب مستبدلا في الدقيقة 84.

شاهد ملخص لمسات وردة