إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بشحنة لحوم على طريق الخارجة أسيوط، نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة.

وكان قد ورد إخطارا إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 20258 نقل الوادى، وذلك بالكيلو 90 فى الطريق الواصل بين محافظة أسيوط ومدينة الخارجة، مما أسفر عن إصابة محمود حامد النجار سائق السيارة وآخربرفقته، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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