الجنايات تستمع إلى شهادة لواء بوزارة الدفاع فى جلسة سرية بـ"التخابر مع قطر"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، عقد جلسة اليوم من جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر، سرية لسماع شهادة اللواء محمد فريد حجازى عضو الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حافظاً على الأمن القومى.

واستمعت المحكمة قبل قليل إلى شهادة اللواء أسامة الجندى مسئول الامن برئاسة الجمهروية أبان فترة حكم الرئيس الاسبق محمد مرسى والمتهم الاول بالقضية، حيث قرر القاضى رفع الجلسة لحين خروج الصحفيين ووسائل الإعلام والأهالى من القاعة.

كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.