سقوط عاطل وفنى كمبيوتر يزوران تأشيرات الحج مقابل 25 ألف جنيه بالعمرانية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عاطل وفنى كمبيوتر، قاما بتزوير تأشيرات أداء فريضة الحج والعمالة الموسمية لهذا الموسم.

وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل آخرين والاستيلاء على أموال طائلة منهم وإعطائهم تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج والعمالة الموسمية لهذا العام.

وبفحص التأشيرات فنياً، تبين أنها تأشيرات سبق صدورها واستعمالها فى دخول المملكة العربية السعودية بغرض الحج أو العمرة أو العمل أو الزيارة تم تزويرها عن طريق المحو والإضافة باستخدام أحد برامج الكمبيوتر الحديثة " أدُب فوتو شوب".

تم تشكيل فريق بحث برئاسة السيد العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتوصلت التحريات الميدانية المكثفة إلى أن وراء الواقعة كل "محمد إ" السابق اتهامه فى 17 قضية سلاح –مخدرات – تبديد – نصب – ضرب "ومطلوب للتنفيذ عليه فى 12 قضية منها بإجمالى أحكام بلغت مدتها حوالى 12 عاما، و"محمود ا" فنى كمبيوتر.

وأوضحت التحريات أن المتهمين يقومان باستقطاب راغبى أداء فريضة الحج والعمالة الموسمية لهذا العام وتجميع جوازات سفر تحمل تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية، سبق استخدامها، ثم يقومان بنزعها من تلك الجوازات ويجريان عليها عمليات محو للبيانات الموجودة على تلك التأشيرات، وكتابة بيانات راغبى السفر للحج أو العمالة الموسمية باستخدام أحد برامج الكمبيوتر الحديثة مقابل حصولهما على مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 : 25 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، بزعم أنها تأشيرات صحيحة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالبلاد "خلافاً للحقيقة".

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدمان إسماعيل متولى و سمير البابلى والرائدان هيثم العشماوى ومحمود المصرى من ضبط المتهمين وبحوزتهما 94 جواز سفر خاصين بضحاياهما بعضها يحمل تأشيرات سفر عمرة سابقة " تم التزوير باستخدامها "، والعديد من صور تأشيرات الحج والعمالة الموسمية المزورة بالأسلوب المشار إليه، وهاتفان محمول، بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من صور التأشيرات المضبوطة وبطاقات الرقم القومى و بعض المستندات الخاصة براغبى أداء فريضة الحج من ضحاياهما متمثله فى صور بطاقات رقم قومى – صحف حالة جنائية – العديد من الصور الشخصية.

وكمية كبيرة من الورق اللاصق المعد لطباعة التأشيرات المزورة عليه و جهاز كمبيوتر بمشتملاته ( شاشة – حاوية – ماوس – لوحة مفاتيح ) وماسح ضوئى " اسكنر " وطابعة ليزر ألوان " غير مصرح بحيازتها للأفراد " و مبلغ مالى 860 جنيها من حصيلة نشاطهما .

وبفحص جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين أنها محملة بالعديد من صور تأشيرات الحج والعماله الموسمية المزورة والجارى طباعتها ولصقها على جوازات السفر المضبوطة، ووثيقة عقد زواج خالية البيانات تحملان خاتم شعار الدولة المقلد، ومحادثات بين المتهمين على برنامج "واتس آب "عن كيفية تزوير التأشيرات وتحديد المبالغ التى يتقاضها المتهم الثانى من الأول نظير تزويرها

>فتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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