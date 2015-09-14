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دعوى تطالب بإلغاء الرموز الانتخابية أو استبدالها بصورة المرشح

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دعوى تطالب بإلغاء الرموز الانتخابية أو استبدالها بصورة المرشح دعوى تطالب بإلغاء الرموز الانتخابية أو استبدالها بصورة المرشح
أقام عبد الناصر شحتو، المحامى والمرشح المحتمل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دعوى بمجلس الدولة، يطالب فيها بتبديل الرموز الانتخابية المطروحة واختيار رموز أخرى تليق بهيبة مرشحى البرلمان، بحيث لا يتعرض المرشح للتهكم والسخرية من الرمز الذى قد يلتصق به حتى الموت.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 77361 لسنة 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وطالبت الدعوى بإلغاء كل الرموز والاكتفاء بصورة المرشح بوضعها على بطاقة الانتخاب حيث ذلك أفضل وأوقع فهى تعتبر واضحة للأمى فى اختيار مرشحه الذى يريد.

ولفتت الدعوى إلى أن الغرض الجوهرى من وضع تلك الرموز هو تعريف الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة، وإعطاء مرشحيهم رموزا يسهل عليهم معرفتها لاختيار مرشحيهم مضيفا أن الرموز جاءت غامضة مستشهدا برمز الوشاح وقطرة مياه وصنبور مياه ومنقلة ومنطاد ومروحة يد وطبق طائر ورأس حورس، إلى جانب رموز كثيرة قد تبعث على السخرية والاستهانة بالمرشح ومنها شاكوش ومفك ولمبة جاز وثمرة موز وستارة ومنشار وشنيوز ودومينو وملعقة، إضافة إلى بعض الرموز التى لا تصلح بأى حال أن تكون رموز انتخابية وفقا للمدعى مثل تمثال نهضة والمتحف المصرى والسكة الحديد وإطار سيارة.

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مصر 365

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