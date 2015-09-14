انهيار جزئى بمنزل من 3 طوابق بسوهاج ولا خسائر فى الأرواح

شهد مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، انهيار جزء من منزل بشارع المحكمة مكون من 3 طوابق ومشيد من الطوب اللبن والطين دون وقوع خسائر بالأرواح.

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بانهيار جزئى بمنزل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز انهيار جزء من منزل بشارع المركز ببندر أخميم ملك السيد ع ا65 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية ومكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن والطين، وتبين انهيار مقدمة المنزل بارتفاع الثلاث طوابق لــم ينتــج عـــن ذلــك أية إصابـــات.

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال وإجراء المعاينة اللازمة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1498 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة .