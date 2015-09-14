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"البيئة" تشن حملة مكبرة لإزالة 10 مكامير فحم بالدقهلية

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"البيئة" تشن حملة مكبرة لإزالة 10 مكامير فحم بالدقهلية "البيئة" تشن حملة مكبرة لإزالة 10 مكامير فحم بالدقهلية
قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بشرق الدلتا، بشن حملة مكبرة لإزالة 10 مكامير فحم مخالفة لقرار محافظة الدقهلية بحظر الأنشطة الملوثة للبيئة فى هذه الفترة من العام بمركز السنبلاوين، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومجلس مدينة السنبلاوين، فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

قام الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة بجولة تفقدية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة مواقع جمع قش الأرز ومراقبة سير العمل بهذه المواقع، حيث تفقد مواقع الجابرية والإنشاء وبشبيش بمركز المحلة الكبرى، واطلع على دفاتر التسجيل اليومى لكميات القش الواردة إلى المواقع ومتابعة سير العمل بها.

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مصر 365