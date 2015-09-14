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بالصور..تفوق جامعة بنى سويف فى تنس الطاولة والشطرنج بأسبوع شباب الجامعات

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أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن حصول الجامعة على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية فى تنس الطاولة، وذلك فى إطار فعاليات مسابقات أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر بجامعة قناة السويس فى مدينة الإسماعيلية بمشاركة 25 جامعة حكومية.

أكد لطفى، فى بيان إعلامى، أن المسابقات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية تأتى ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، والذى تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة (12-17) سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار حرص مؤسسات الدولة على توطيد علاقات التآلف والتواصل بين طلاب الجامعات المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود خضر– نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كلاً من الطالب أحمد مصطفى محمود، والطالبة آية عبد الناصر عبد ربه، والطالبة آية فريد من أبناء جامعة بنى سويف، قد فازوا فى مسابقة الشطرنج على جامعات دمنهور والسويس والتعليم العالى، فى إطار المرحلة الأولى للمسابقة، كما فاز فريق منتخب الجامعة لكرة الطائرة على منتخب جامعة دمنهور .

وأشار الكابتن محمد فاروق – الحكم الدولى ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب عن تألق وتميز الطالبة مها رمضان سيد بالفرقة الأولى بكلية الإعلام فى مسابقة المراسل التليفزيونى والتى ظهرت أثناء اختبارات المسابقة بصورة مشرفة للغاية وأشاد بها الحضور جميعاً.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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