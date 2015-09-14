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بالصور.. معرض إسنا الخيرى يختتم فعالياته ويوفر الكساء لـ3800 فقير بالأقصر

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اختتمت جمعية رعاية المرضى بإسنا، فعاليات أكبر معرض خيرى لمساعدة الأسر الفقيرة، والذى أقامته الجمعية بالاشتراك مع "جمعية أبو بكر الصديق" لتنمية المجتمع فى قاعة مركز شباب السلام لمدة أسبوع.

وأكد حيدر الدبش رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية المرضى على تنظيم المعرض وأنه يأتى فى إطار الاستعداد لموسم المدارس، وتم افتتاحه يوم الاثنين الماضى وهو المعرض الأول لجمعية رعاية المرضى وسيقام سنوياً، ويستهدف إعطاء جميع مستلزمات المدارس من أحذية وحقائب مدرسية وكذلك الملابس الجاهزة وكل ما يلزم الأسرة وتوزيعها بالمجان على المرضى والأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، ووصل عدد المنتفعين فى هذا المعرض إلى 3800 فقير بقرى إسنا.

وأضاف الدبش أنه تم إرسال بونات للجمعيات لتكون كل جمعية مسئولة عن حالاتها من ناحية الاستحقاق، ولكل خمس جمعيات يوم محدد وتقوم كل حاله باختيار ما يناسبها وأقيم المعرض تحت رعاية جمعيتى رعاية المرضى بإسنا الكائنة خلف المجمع الإسلامى وأبو بكر الصديق بعزبة الخزان.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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