حملة للتطعيم ضد "الحصبة" لمدة 18 يوما بالمنوفية

اجتمع مصطفى بيومى، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، اليوم، بأعضاء اللجنة العليا لمكافحة الأمراض المعدية، وذلك للتعريف بحملة الحصبة والحصبة الألمانية القادمة أكتوبر 2015 والاستعداد لها، وذلك بحضور الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور ممدوح أبو الفتوح، مشرف بوزارة الصحة، والدكتور رضا أبو الفتوح، مدير عام الطب الوقائى، وعدد من مديرى المديريات ومدير مركز النيل للإعلام والمجلس القومى للمرأة.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات لها، أن الحملة تهدف إلى تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 شهور إلى 10 سنوات وبنسبة تغطية أكبر من 95% .

وأضافت، أن التطعيم سيكون بفرق ثابتة " الوحدات الصحية"، وفرق ثابتة يتم تكوينها لتغطى المدارس والحضانات لمدة 18 يوما.

وأشار الدكتور ممدوح أبو الفتوح إلى أن الحصبة مرض خطير له العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوى والإسهال وقد يؤدى إلى الوفاة، وأن مرض الحصبة الألمانية مرض معد وخطير فى حالة إصابة السيدة الحامل بالعدوى فى خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، فإن ذلك يؤدى إلى إصابة الجنين بعيوب خلقية ناتجة عن الإصابة بمرض الحصبة الألمانية، والتى ينتج عنها ولادة طفل يعانى من التشوهات الخلقية.

وأوضح الدكتور رضا أبو الفتوح، أنه سيتم التنسيق مع التربية والتعليم لعمل خطة، بحيث يتم توفير منسق بكل مدرسة مهمته إعداد مكان مناسب وتهيئة الظروف لفريق الحملة بالمدرسة، وكذا حصر عدد الأطفال والتلاميذ الغائبين فى كل فصل على حده، بحيث يتم تجميعهم وتطعيمهم، وكذا يتم التنسيق مع مراكز الشباب ووزارة الأوقاف بحيث يتم التنبيه فى المساجد عن موعد الحملة.

كما أكد السكرتير العام المساعد على حرص المحافظة على نجاح الحملة، وتحقيق أعلى نسبة تغطية فى التطعيم، مشيرا إلى استعداد المحافظة للتعاون التام وتيسير كافة العقبات التى قد تواجه الحملة.