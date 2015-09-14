والدة المجند شهيد العريش من دمياط: "عايزة جثة ابنى حتى لو كوم تراب"

سيطرت حالة الحزن والأسى على أبناء مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط بعد سماع خبر استشهاد المجند محمد طارق أحمد أبو الفرح البساطى -21 سنة –شهيد الواجب الذى راح ضحية عملية إرهابية الجمعة الماضية والذى لم تصل جثته إلى مسقط رأسه حتى الآن، وهو كان سائق الدبابة إن 60، والذى استشهد فى هجوم على –كمين الجورة بالعريش .

الشهيد حاصل على دبلوم فنى يعمل عامل وهو الأخ الأكبر لأخت 3 سنوات وأخ 14 سنة يقول والد الشهيد: أنا لسه منتظر جثمان ابنى اللى موصلش من يوم الجمعة

وقالت والدته الذى لا يجف دمعها حزنا على فراق ابنها: أطالب باستلام جثة ابنى حتى لو كانت كومة تراب لأنه لم يعثر على جثته حتى الآن من يوم الجمعة، وأضافت: ابنى كان فى قلبه رحمة وكان طيب وحنين.

يذكر أن الشهيد حسب رواية زملائه استشهد يوم الجمعة الماضى داخل الدبابة بعد هجوم إرهابى من عناصر تنتمى إلى ولاية سيناء استهدف الدبابة ومن بداخلها وذلك بعد أن رصد 3 إرهابيين على دراجة بخارية يتحركون حول الكمين فى محاولة استهدافه وابلغ قيادته فطالبته بالتعامل معهم .