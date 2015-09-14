أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل محاكمة متهمي قضية اقتحام سجن بورسعيد لجلسة 3 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة متهمي قضية اقتحام سجن بورسعيد لجلسة 3 أكتوبر تأجيل محاكمة متهمي قضية اقتحام سجن بورسعيد لجلسة 3 أكتوبر

تأجيل المحاكمة

قررت  محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، لجلسات 3 و4 و5 أكتوبر لاستكمال سماع شهود النفى مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 أخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا