"المالية" تقرر صرف راتب شهر سبتمبر الاثنين المقبل بمناسبة عيد الأضحى

أكدت وزارة المالية اليوم أنه سيتم صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة، بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة عن شهر سبتمبر الحالي الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتيسيرا على العاملين.

وأوضحت المالية أنه يجب مراعاة أن يتم خصم ما قد يصرف للعاملين بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وطالبت الوزارة المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المالية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومدير الحسابات بجانب وكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم.

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