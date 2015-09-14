ننفرد بنشر قوائم النور الاصليين والاحتياطيين.. ونادر بكار فى "غرب الدلتا"

حصل "اليوم السابع" على أسماء مرشحى قوائم حزب النور الأصليين والاحتياطيين بـ"قطاعى القاهرة الكبري وغرب الدلتا " المرشح عليهما فى العملية الانتخابية، حيث شهدت القوائم تعديلات، بعد أن أعلن الحزب خوضه على الانتخابات بقائمتين فقط، وانسحابه من قائمة شرق الدلتا والصعيد.

وقام الحزب بعمل دمج للشخصيات الموجودة على القوائم المنسحب منها إلى الدوائر المرشح عليها، حيث يخوض الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، على رأس قائمة القاهرة، بعد دمجه من قائمة الصعيد إلى القاهرة، وشملت القائمة الأولى غرب الدلتا على 15 مرشحا وهم:

الأسكندرية

البحيرة

مرسى مطروح

وشملت قائمة الأحتياطي بغرب الدلتا

الأسكندرية

البحيرة

مرسى مطروح

>طلعت مرزوق عبدالعزيز سعد الفئات الأخرى>محمد إبراهيم عبدالحميد منصور الفئات الأخرى>أشرف ثابت سعد الدين السيد الفئات الأخرى>نادر محمود عبدالسلام بكار الفئات الأخرى>فتحى سعد سليمان حسين الفئات الأخرى>حنان محمد عطية علام الفئات الأخرى>نادر الصيرفى ناظم ناجى مسيحى>هانى سمير عبدالملاك عطية مسيحى>سلوى شوقى سعد عريان مسيحية>رشا حمدى عبد اللطيف نوفل عمال>ثناء عبدالسلام جمعة حسين عمال>مريم بسام السيد حسنين شباب>حسناء حسن عبدالمقصود عبدالسلام شباب>محمود محمد عبدالمنعم حسن ذو إعاقة> فوزية محمد الشحات خليل مصرية مقيمة بالخارج مرسى مطروح>أحمد الشحات عبدالمنعم جابر الفئات الأخرى>غريب ابو الحسن الشناوى على الفئات الأخرى>شادى محمد على عبدالفتاح خضر الفئات الأخرى>فرج عمران إدريس فنوش الفئات الأخرى>باسم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الفئات الأخرى>هويدا عبدالجواد على حسن الفئات الأخرى>مينا صموئيل فرنسيس عوض مسيحى>أيمن أمين شاكر فيلبس مسيحى>لوسى سيدهم يوسف سيدهم مسيحية>الفت البسيونى أحمد العشماوى فلاحين>سلوى محمود محمد العوادلى عمال>هبة عبدالوهاب إبراهيم زايد شباب>أميرة رجب محمد بلال شباب>خالد سعيد أحمد عيسى ذو إعاقة>سحر السعيد عبد الهادى سالم مصرية مقيمة بالخارج

وفي قائمة القاهرة الكبري حيث دفع الحزب بنائب الحزب الدكتور بسام الزرقا على رأس القائمة وشملت:

القاهرة

القليوبية

المنوفية

الدقهلية

الغربية

كفر الشيخ

وجاءت الاسماء الاحتياطيين في القاهرة الكبرى

القاهرة

القليوبية

المنوفية

الدقهلية

كفر الشيخ

الغربية

> د/بسام السيد حسين متولى الزرقا>ا.د/محمود عطية محمد سقساقة>ا/ يس على محمد>سمر حسين حزين>ا.د/نبيلة السيد إبراهيم البطراوى>ا.د/منى محمد صبحى جبر>د/نهلة فتحى أحمد عثمان محرزى>ا/إيهاب نعيم موسى عبد الله>ا/غادة مختار عزيز رزق>ا/محمد السيد شكرى>ا/حمادة إمام أحمد>ا/علاء الدين عبد اللطيف سليمان> ا.د/نبيل عشري إبراهيم>عميد دكتور/أحمد عادل يوسف السيد>ا/محمود حمدى عبد اللطيف>ا/سحر سعيد محمود عوض>م/سماح حسنى إبراهيم محمد>ا/سعاد غالى رزق الله جرجس>ا/محمود إبراهيم أمين>م/وائل عمارة سعد غنيم>م/امتياز محمد محمد الشريف>أ/ايمن سيدهم يوسف سيدهم>أ/سوزان سمير عريان جرجس>أ/نشوى أحمد إبراهيم>أ/محمد محمود مصطفى محمود>أ/صفاء محمد محمود التفاهنى>أ.د/وجيه عبد القادر شعبان الشيمى>أ/عبد الله مختار عبد الهادى>أ/ميادة عاطف عطية>أ/ولاء على محمد>أ/رومانى نادى زكرى قديس>أ/جاكلين يوسف سيفين بولس>د/السيد سعيد محمد سعيد>ا.د/كمال أسعد سوريال>ا/ايلين بولس عبد الشهيد مرقص>ا/دينا مدحت أمين>ا/مفرح محمد السيد>ا/ايمان على على فرج الله>د/محمد احمد احمد العزب>ا/رجاء عبد الحميد أحمد مهني>د/عواطف على إبراهيم>ا/اسماعيل قطب شعبان>محمد إبراهيم عبد العظيم>د/أسماء عبد الحميد عبد الغفار>طاهر محمد فريد>علياء حسين حزين مطاوع>ليلى طاهر عبد الفتاح سيد>حنان عبد الحميد الشربينى>نسمة عبد الغنى على على>فاتن سعد عبد الرحمن>أيمن نعيم موسى عبد الله>سهير ذكى بخيت>أحمد جلال عبد السلام>أحمد إبراهيم محمد>ولاء الدين حسن على>سلمى أيمن محمد>بسمة محمد يوسف>هبه فاروق أحمد عبد القادر>صابرين عبد الغنى أحمد>فيوليت حافظ بطرس>خالد سعد عثمان>أيمن فوزي عويس>دينا عبد العزيز سعداوى>سامح سيدهم يوسف>هبه نبيل فهمى جابر>أميرة صلاح حسين>أحمد عبد الحميد الطاهر>فاطمة ربيع عويس>سيد عبد البصير عبد السميع>أحمد صبحى محمد رمضان>يوسف ظريف اسفانطوس>رشا فهمي حكيم>أسماء محمد ابراهيم>محمد محمود محمود الجيزاوى>فاتن إسماعيل مهدى>سارة شكرى سيد عباس>عبد المنعم محمد عبد العليم>نزيه رمضان رجب>عوض قاسم زيدان