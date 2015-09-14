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وزير الصناعة لـ"اليوم السابع" عن ملامح الحكومة الجديدة: "ليس لدى معلومات"

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وزير الصناعة لـ"اليوم السابع" عن ملامح الحكومة الجديدة: "ليس لدى معلومات" وزير الصناعة لـ"اليوم السابع" عن ملامح الحكومة الجديدة: "ليس لدى معلومات"
نفى منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، عمله بمصيره فى الجديدة، قائلاً: "لا أعرف وليس لدى معلومات عن الترشحيات الجديدة للحقائب المختلفة".

ورداً على سؤال لـ"اليوم السابع" حول وجود اتصالات بينه ورئيس الوزراء المكلف، المهندس شريف إسماعيل، لاستمراره فى الحكومة الجديدة، قال عبد النور: "حتى الآن لم تتضح الرؤية للإدلاء بأى تصريحات".

جاء ذلك على هامش حضور عبد النور مؤتمر الملتقى المصرى الألمانى، اليوم الاثنين، والذى يعد الظهور الأول له بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن حوافز جديدة للمستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرية فى قطاع المحركات والسيارات.
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مصر 365

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