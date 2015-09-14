مدير المهندسين العسكريين:471 ألف هكتار تحتاج لأعمال تطهير من الألغام

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى بوزارة التعاون الدولى ورشة العمل الثالثة للدول العربية المتضررة من المخلفات الحربية، بمشاركة وفود من 14 دولة هى تونس والعراق وليبيا والأردن والسودان ولبنان وفلسطين والجزائر والصومال وموريتانيا وتشاد وسوريا وافغانستان وفنلندا، بالإضافة إلى مصر وممثلين عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك استمرارا للتعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة مخاطر الألغام ومخلفات الحروب وانعكاساتها على التنمية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للواء أركان حرب محمود نصار مدير إدارة المهندسين العسكريين، أكد فيها ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة هذه المشكلة الخطيرة التى تهدد الشعوب وتقضى على فرص الاستقرار والتنمية وإقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة.

وأشار إلى أن حجم الأراضى الملوثة بالألغام والأجسام المتفجرة تصل إلى 550 ألف هكتار، تمكنت القوات المسلحة من تطهير 39 ألف هكتار بإمكاناتها الذاتية، وتطهير 40 ألف هكتار بالتعاون مع الأمم المتحدة لصالح عدد من الوزارات، وأن هناك 471 ألف هكتار تحتاج لأعمال تطهير بأعماق كبيرة وبتكلفة مالية مرتفعة نتيجة العوامل البيئية والظروف المناخية والمدة الزمنية التى قاربت 70 عاما مما يزيد عملية تطهير الألغام صعوبة وتعقيدا.

وألقى السفير فتحى الشاذلى مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى بوزارة التعاون الدولى كلمة استعرض خلالها الجهود الدبلوماسية لمصر من خلال وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مجددا الدعوة للمؤسسات الأممية والدول التى قامت بزرع هذه الألغام بتحمل مسئولياتها فى أعمال التطهير والإزالة وتوفير الأجهزة والمعدات والخرائط اللازمة لتطهير الأرض من هذه الألغام.

وتناقش الورشة التى تستمر على مدار 5 أيام العديد من الحلقات النقاشية والأوراق البحثية التى تهدف للخروج بتوصيات بناءة فى مجالات التدريب وإزالة الألغام استنادا إلى الخبرات والتجارب المصرية والدول الشقيقة والصديقة، والمبادئ والمعايير القومية والدولية للتعامل مع مشكلات الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة وفقا للنظم والأساليب التكنولوجية والتقنية الحديثة فى هذا المجال، وتختتم الفعاليات ببيانا عمليا للمهارات الميدانية لعناصر المهندسين العسكريين المصريين فى التعامل مع القنابل والشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير.