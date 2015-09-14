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مصادر ترجح استبعاد خالد نجم وزير الاتصالات من الحكومة الجديدة

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مصادر ترجح استبعاد خالد نجم وزير الاتصالات من الحكومة الجديدة مصادر ترجح استبعاد خالد نجم وزير الاتصالات من الحكومة الجديدة
رجحت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" خروج المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرة إلى أن الجهات المعنية رشحت أكثر من شخصية لتولى المنصب.

أوضحت المصادر أن هناك حالة من عدم الرضا عن الأوضاع فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسبب التراجع الحاد وغموض الاستراتيجية وتوقف الكثير من الاستثمارات والمشروعات، والدخول فى معارك مع عدد من مسئولى القطاع وإقالة الكثير منهم واختلاق الأزمات وعدم تنفيذ التكليفات.

وأضافت المصادر أن رفض الجهات المعنية ترشيحات الوزارة لمنصب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ورفض التجديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات المؤقت، تدخل ضمن أمور تشير أيضا إلى عدم الرضا عما اتخذه الوزير ومساعدوه من قرارات.

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مصر 365

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