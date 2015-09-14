دي ماريا: إبرا مثل ميسي ورونالدو

أنخل دي ماريا كان محظوظا بأنه زامل 3 من أهم لاعبي هذا الجيل من كرة القدم، زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو وليوينل ميسي. وعن ذلك يتحدث نجم باريس سان جيرمان.

دي ماريا لعب مع ميسي في منتخب الأرجنتين منذ كأس العالم 2010. وزامل رونالدو في ريال مدريد قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد ومن هناك لباريس سان جيرمان حيث التقى إبرا.

وقال دي ماريا: "إبرا لا يقل عن الثنائي الأخر. ربما زلاتان على نفس مستوى ميسي ورونالدو فيما يخص التقنيات والمهارة وحسن التحرك في أرض الملعب".

ككما أثنى دي ماريا على لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، مفصحا "إنه لاعب رائع. وحين تعرف أنه في الـ22 من عمره فقط تعلم أنه يستطيع أن يتطور أكثر ويصل لما لا تتخيله من نجاح".

ويلعب سان جيرمان في مجموعة واحدة بدوري الأبطال جنبا إلى جنب مع برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي وأبويل نيقوصيا القبرصي.

وعقب دي ماريا "علينا أن نحظى بنتائج ممتازة على ملعبنا. لأن اللعب خارج أرضك أمام هؤلاء لن يكون سهلا".