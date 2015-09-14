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تجديد حبس 6 متهمين بسرقة سبائك ذهب سك العملة

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تجديد حبس 6 متهمين بسرقة سبائك ذهب سك العملة تجديد حبس 6 متهمين بسرقة سبائك ذهب سك العملة

14 سبتمبر 2015 | 3:06 مساءً

صورة تعبيرية

 جددت غرفة المشورة، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار شريف هجرس، حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سبائك الذهب من داخل مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

والمتهمون في القضية المقيدة برقم 4646 لسنة 2015 إدارى الظاهر هم كل من ” وائل محمد فرج إبراهيم، وشقيقه أسامة محمد فرج، وعبد الرحمن محمد محمد بركات، ووليد ثابت عجيبة إسكندر، وفرحات ميخائل حنا، ورامى فكرى شنودة”.

كان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة الكلية، باشر التحقيقات مع كل من رئيس قسم السحب بالمصلحة والسباك المتهم الثانى في القضية، وشقيقه أسامة، والتي استمرت ما يقرب من 10 ساعات، اعترف خلالها السباك بارتكاب الواقعة كاملة ونفى أي صلة لأخيه بالحادث.

يذكر أن المتهمين أدلوا بأقوالهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات المسروقة من مصلحة سك العملة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطالب المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة غرب الكلية باستدعاء كل من مأمور ورئيس مباحث قسم الظاهر لسماع أقوالهم حول الواقعة.

عاجل 2015-09-14

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