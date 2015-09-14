تأجيل محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع لـ14 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، الإثنين، تأجيل محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع، لـ14 ديسمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل.

وحضر وزير الإعلام الأسبق جلسة محاكمته، إلا أن دفاعه طارق عبد العزيز، قد وصل في ساعة متأخره بعد بدء الجلسة، ما أدى لرفع الجلسة دون سماع المرافعة التي كان من المقرر لهل اليوم.

كانت محكمة النقض، قضت في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم؛ وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

كانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.