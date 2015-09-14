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السعودية: وصول مليون و30 ألفا و584 حاجا حتى أمس

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السعودية: وصول مليون و30 ألفا و584 حاجا حتى أمس السعودية: وصول مليون و30 ألفا و584 حاجا حتى أمس
أعلنت السلطات أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم أمس بلغ مليوناً و30 ألفاً و584 حاجاً.

وحسب إحصائية المديرية العامة للجوازات فإن 995 ألفا و684 حاجا وصلوا عن طريق الجو، فيما وصل عن طريق البر 24 ألفا و111 حاجا بينما وصل عشرة ألاف و789 حاجا عن طريق البحر، وذلك بانخفاض بلغ 24 ألفا و196 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى.
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