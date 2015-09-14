أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول رئيس الوزراء البريطانى إلى الأردن لبحث أزمة اللاجئين

Google+ Print
وصول رئيس الوزراء البريطانى إلى الأردن لبحث أزمة اللاجئين وصول رئيس الوزراء البريطانى إلى الأردن لبحث أزمة اللاجئين
وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين الى عمان في زيارة غير معلنة تفقد خلالها مخيما للاجئين السوريين شمال المملكة، على ما افاد مصدر في وزارة الخارجية الاردنية لوكالة فرانس برس.

وسيلتقي كاميرون العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لبحث "العلاقات الثنائية، إضافة إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية"، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365