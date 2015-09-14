وصول رئيس الوزراء البريطانى إلى الأردن لبحث أزمة اللاجئين

وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين الى عمان في زيارة غير معلنة تفقد خلالها مخيما للاجئين السوريين شمال المملكة، على ما افاد مصدر في وزارة الخارجية الاردنية لوكالة فرانس برس.

وسيلتقي كاميرون العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لبحث "العلاقات الثنائية، إضافة إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية"، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

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