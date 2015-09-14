أحمد توفيق لـ في الجول: أغلقت ملف الاحتراف للفوز مع الزمالك بالكأس والكونفدرالية

تحدث شريف عبد الفضيل المدافع المخضرم لـFilGoal.com بعد إخطاره رسميا من جانب الأهلي برغبة النادي الأحمر في خروجه معارا لمدة موسم.

عبد الفضيل تحدث مع FilGoal.com مفصحا "أحترم الاهلي وقراراته جدا. والآن أنتظر حلولا مرضية للطرفين بشأن مستقبلي".

وكان عبد الفضيل قد جدد عقده مع القلعة الحمراء منذ أسابيع، قبل أن يقرر الأهلي الاستغناء عن مدافع الإسماعيلي السابق عقب ضمه للثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

فعلت كل شيء

وقال عبد الفضيل: "أنا مستريح مما قدمته في الفترة الماضية في مشواري مع الأهلي. لقد فعلت كل شيء في إمكاني تقديمه من أجل النادي".

وأفصح "اخترت الأهلي وفضلته على الزمالك رغم أن الأخير كان عرضه أفضل من الناحية المالية".

وأكمل "لعبت مصابا مرات ومرات في فترات احتاجني الأهلي فيها، وزاد هذا من فترة غيابي عن الملاعب لكني لم أعبأ بكل هذا".

وتابع "وفي كل مرة وقعت فيها على عقد مع الأهلي كنت أفعل ذلك على بياض ثقة في النادي، تماما كما حدث منذ أسابيع".

وشدد "أنتظر الاجتماع مع المسؤولين في النادي لتسوية الأمر. وأود أن أشكر شخصا بعينه في الأهلي وهو علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة في النادي".

المستقبل

وعن اهتمام سموحة بخدماته، لم يتحدث عبد الفضيل عن ناد بعينه قد ينتقل إليه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "حاليا كل الفرق في الدوري المصري أصبحت جيدة. التنافس بات كبيرا في كل القوائم والأندية تقريبا، وأتمنى أن أجد المكان الأنسب لي سريعا".