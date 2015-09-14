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خالد قمر لـ في الجول: عقدي مع سموحة؟ لن أشارك أمام الزمالك وهذه رغبتي

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خالد قمر لـ في الجول: عقدي مع سموحة؟ لن أشارك أمام الزمالك وهذه رغبتي خالد قمر لـ في الجول: عقدي مع سموحة؟ لن أشارك أمام الزمالك وهذه رغبتي

قال خالد قمر مهاجم سموحة المعار من الزمالك إنه رفض اللعب مع الفريق الأبيض احتراما لجماهيره ورئيسه مرتضى منصور، قبل أن يكون هناك بندا في تعاقده بذلك.

وصرح محمد يوسف المدير الفني لسموحة بأنه لن يستطيع إشراك قمر أمام الزمالك يوم الخميس في نصف نهائي كأس ، احتراما لبند في العقد بين الناديين ينص على ذلك. ( اقرأ تصريحاته )

جاء هذا بعد أيام من تصريح قمر أنه لن يرفض اللعب مع سموحة لأنه لاعب محترف. ( اقرأ تصريحاته )

وقال قمر لـFilGoal.com: "نعم تراجعت عن تصريحاتي، والسبب هو كلما اقتربت المباراة زاد شعوري بصعوبة اللعب ضد الزمالك".

وبالنسبة لبند التعاقد، أوضح "أريد أن أوضح أولا بأن هذا البند غير ملزم. ولم أكن أعلم بوجوده في الأساس".

وتابع "لن ألعب أمام الزمالك احتراما لجماهيره ومرتضى منصور رئيس النادي الذي تربطني به علاقة قوية".

وأكمل "حتى لو لم يكن هناك بندا ينص على ذلك، كنت سأطلب عدم المشاركة أمام الزمالك".

وواصل متما "والجهاز الفني لسموحة احترم رغبتي وقراري".

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