محكمة «التخابر مع قطر» تفرض «السرية» على شهادة أمين عام الدفاع

فرضت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” “السرية” على شهادة اللواء أركان حرب ” محمد فريد حجازى ” أمين عام وزارة الدفاع ” نظراً لما قد تتضمنه من أمور تمس الأمن القومي مقررة إخلاء القاعة من الصحفيين وقصرت الحضور على محاميين الدفاع.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.