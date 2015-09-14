بالصور.. شكري يبحث مع وزراء خارجية العراق والجزائر وسلطنة عمان الأوضاع الإقليمية

عقد السيد سامح شكري وزير الخارجية لقاءات متعددة علي هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية، شملت وزراء خارجية العراق والجزائر و سلطنة عمان.

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السيد وزير الخارجية حرص على عقد تلك اللقاءات للتشاور والتنسيق مع نظرائه حول المستجدات الخاصة بالأزمة السورية وجهود المبعوث الاممى “ستيفان ديمستورا” لإطلاق عملية سياسية فى سوريا، وكذا المستجدات الخاصة بالحوار الليبي تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة، فضلا عن تطورات الأوضاع في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أكد خلال تلك اللقاءات على ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى تسوية للازمة السورية على أساس مخرجات مؤتمر جنيف 1، لاسيما وان الأوضاع الإنسانية قد وصلت إلى وضع متدهور للغاية لا يمكن استمرار السكوت عليه، وان الشعب السوري هو الضحية الأولى للنزاع القائم في البلاد. وأضاف، بأنه تم التأكيد أيضا خلال اللقاءات على ضرورة توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق نهائي بحلول الموعد الذي حدده المبعوث الاممى “برناردينو ليون”، وان تقوم كافة الأطراف الليبية بتحمل مسئولياتها والإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفي نهاية تصريحاته، أشار أبو زيد إلى أهمية تكثيف مثل تلك اللقاءات الدورية بين وزراء خارجية الدول العربية في تلك الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة وتحدياتها الجسام، وان السادة الوزراء اتفقوا على متابعة التشاور والتنسيق خلال اجتماعات قادمة لهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى نهاية شهر سبتمبر الجاري.