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خالد النبوى ينعى السياح المكسيكيون ضحايا حادث الصحراء الغربية

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خالد النبوى ينعى السياح المكسيكيون ضحايا حادث الصحراء الغربية خالد النبوى ينعى السياح المكسيكيون ضحايا حادث الصحراء الغربية

خالد النبوى

عبر الفنان خالد النبوى عن حزنه وأسفه لعائلات سياح المكسيك ،الذين قتلوا صباح اليوم عن طريق الخطأ بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية  على أيدى قوات الشرطة المصرية،مؤكدا خالص تعازيه لهم.

خالد كتب بالانجليزيه  على صفحتهن بموقع اتويتر.” My Deepest condolences to the Families of the 12 Mexicans who died in Egypt though no words can heal that Deep wound, feel so sorry & sad.”

وتعنى بالعربية . “خالص التعازي ل أسر 12 المكسيكيين الذين لقوا حتفهم في ،على الرغم من ان أي كلمات لا يمكن أن يشفي هذا الجرح العميق ، يشعر بالاسف و الحزن.”

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